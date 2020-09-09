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Выставка «Собственная торговая марка» 2020 состоится

9 Сен, 2020

Выставка «Собственная торговая марка» 2020 состоится

Седьмой Международный Форум товаров под Собственной Торговой Маркой.

Форум собирает в Москве 9-10 сентября участников и посетителей, не взирая ни на что. Под это грандиозное событие отведён 9 зал во втором павильоне Крокус Экспо.

IPLS — место встречи крупнейших розничных операторов и надежных производителей товаров под СТМ
Всемирный вернисаж не только позволит показать себя и посмотреть на других, но и открывает возможности обсуждения животрепещущих проблем во всех отраслях деятельности уникального бренда, предоставляет площадки для знакомства с передовыми технологиями и партнёрами, привлекает заключением выгодных контрактов, продлением существующих соглашений, обещает открытие новейших марок, получение квалифицированных оценок и профессиональных советов экспертов. И, конечно же, все ждут новинок и награждения по номинациям Премией Private Label Awards.

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