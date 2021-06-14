Выяснилось, что в любой iPhone 12 можно поставить 2 SIM-карты — расскажем как

Неожиданно.

Ютубер Хью Джэффрис выяснил, что в абсолютно в любой айфон 12 (а также 12 мини, 12 про и 12 про макс) можно поставить две физические SIM-карты. Он также показал, как это делается.

Как это вообще возможно? Дело в том, что iPhone 12 для рынка Китая имеет два слота для SIM-карт. Разобрав iPhone 12 для Европы (или России), обнаруживается, что в них также имеется все необходимое для установки второго слота. Просто нужно зайти на AliExpress и заказать таковой. Стоит рублей 500. Например, вот. Потом проделываем следующее:



В прошивке никаких манипуляций проводить не нужно. iPhone тут же распознает вторую карту и начинает с ней работать без каких-либо проблем. Круто, да?

К слову, точно также можно добавить вторую SIM’ку в любой из iPhone 11 или iPhone XR.

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