Взгляните на беспроводные наушники Xiaomi с шумоподавлением до анонса

Представят 13 мая.

Нравятся гаджеты Xiaomi? Тогда новость для вас. Компания готовится к релизу полностью беспроводных наушников с шумоподавлением.

Дата выхода известна – 13 мая. Однако не обязательно ждать 3 дня, чтобы увидеть новинку. В сети уже появились качественные изображения.

Зарядный футляр показала сама Xiaomi – в китайской соцсети Weibo. Увы, подробностей об устройстве нет. Активный “шумодав” или пассивный?

Также опубликован рендер собственно наушников. Неофициальный, но дающий представление об аксессуаре.

По слухам – заявлена поддержка беспроводной зарядки. Кроме того, емкость батареи будет 500 мАч – как у модели Mi Air 2 Pro.

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