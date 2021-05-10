Взгляните на беспроводные наушники Xiaomi с шумоподавлением до анонса
Представят 13 мая.
Нравятся гаджеты Xiaomi? Тогда новость для вас. Компания готовится к релизу полностью беспроводных наушников с шумоподавлением.
Дата выхода известна – 13 мая. Однако не обязательно ждать 3 дня, чтобы увидеть новинку. В сети уже появились качественные изображения.
Зарядный футляр показала сама Xiaomi – в китайской соцсети Weibo. Увы, подробностей об устройстве нет. Активный “шумодав” или пассивный?
Также опубликован рендер собственно наушников. Неофициальный, но дающий представление об аксессуаре.
По слухам – заявлена поддержка беспроводной зарядки. Кроме того, емкость батареи будет 500 мАч – как у модели Mi Air 2 Pro.
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