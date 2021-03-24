Взгляните на фото защитного стекла iPhone 13. Вырез уменьшился!
Слухи подтверждаются.
Уже было много утечек об iPhone 13. Некоторые из них посвящены выемке в верхней части экрана. Инсайдеры говорят, что она станет меньше.
Похоже, что информаторы не врали. В сети появилось уникальное фото. Реальный снимок защитного стекла нового айфона.
Изображение предоставил греческий сервисный центр iRepair. Согласно фотографии, вырез в iPhone 13 действительно уменьшился.
Также ясно, что размеры дисплеев не отличаются от iPhone 12. Нас ждут панели диагональю от 5,4 до 6,7 дюйма.
Кроме того, обратите внимание на разговорный динамик. Он теперь в рамке.
Источник: macrumors.com
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