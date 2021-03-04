Взгляните на iPad mini 6 с 8,9-дюймовым дисплеем, Face ID и USB-C

Интересный концепт.

О планшете iPad mini 6 ходит много слухов. По количеству утечек ясно – Apple работает над ним. Он должен выйти в этом году.

Каким будет iPad mini шестого поколения? Уже можно взглянуть – благодаря художникам проекта Svet Apple. Они сделали несколько концептуальных изображений.

Svet Apple показали iPad mini 6 с 8,9-дюймовым экраном. Он имеет плоские края и напоминает миниатюрный прошлогодний iPad Air.

За разблокировку отвечают 2 системы. Первая – сканер отпечатков пальцев Touch ID. Вторая – камера FaceTime HD на 7 МП. С ее помощью iPad mini 6 распознает лица.

Кроме того, Svet Apple приписывает новинке порт USB-C. Разъем расположен в нижней части устройства.

Что еще интересного? Заявлены чип Apple A14 Bionic и поддержка стилуса Apple Pencil 2.

Источник: svetapple.sk

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