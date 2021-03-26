Взгляните на iPhone 12s Pro с уменьшенной челкой

Интересный рендер.

Ходят слухи, что iPhone 13 назовут иначе. Например, iPhone 12s. Многие инсайдеры только так обозначают новый айфон.

В сети появилось качественное изображение iPhone 12s Pro. Рендер не официальный, но любопытный. Он демонстрирует, как телефон выглядит с уменьшенным вырезом.

На счет маленькой челки – есть куча утечек. Вероятно, Apple действительно изменит этот элемент.

Сообщается, что компания усовершенствовала Face ID. Детали системы распознавание лиц стали более компактными.

Сказанное позволило оптимизировать размер выреза. Подробности узнаем осенью, когда iPhone 12s Pro представят.

Источник: mydrivers.com

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