Взгляните на iPhone 13 Pro Max в необычном цвете
Как вам Rose Pink?
В последнее время Apple активно “раскрашивает” свои гаджеты. Недавно цветными стали iMac. И фиолетовый iPhone 12 у нас уже есть.
Сомнительно, что этого тренда избежит iPhone 13. Вероятно, у него будет несколько вариантов оформления. Включая довольно неожиданные.
В сети появился качественный рендер iPhone 13 Pro Max. Как видите – он розовый. Авторы назвали оттенок Rose Pink.
Предполагается, что Apple выпустит такую модель в конце 2021 года. Изображение размещено в Twitter и многим пришлось по вкусу.
К слову, розовым был iPhone 5C. Также в “розовом золоте” продавался iPhone 6S. Еще можно вспомнить коралловый iPhone XR.
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