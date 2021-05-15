Взгляните на iPhone 13 Pro Max в необычном цвете

Как вам Rose Pink?

В последнее время Apple активно “раскрашивает” свои гаджеты. Недавно цветными стали iMac. И фиолетовый iPhone 12 у нас уже есть.

Сомнительно, что этого тренда избежит iPhone 13. Вероятно, у него будет несколько вариантов оформления. Включая довольно неожиданные.

В сети появился качественный рендер iPhone 13 Pro Max. Как видите – он розовый. Авторы назвали оттенок Rose Pink.

Предполагается, что Apple выпустит такую модель в конце 2021 года. Изображение размещено в Twitter и многим пришлось по вкусу.

К слову, розовым был iPhone 5C. Также в “розовом золоте” продавался iPhone 6S. Еще можно вспомнить коралловый iPhone XR.

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