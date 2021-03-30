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Взгляните на iPhone 13 Pro в новом черном матовом цвете

30 Мар, 2021

Взгляните на iPhone 13 Pro в новом черном матовом цвете

Выглядит интересно.

Недавно инсайдер Макс Вайнбах рассказал кое-что любопытное об iPhone 13 Pro. Эту модель выпустят в необычной расцветке.

Одна из версий iPhone 13 Pro будет черной матовой. К Pro Max сказанное тоже относится.

iPhone 13 Pro

Хотите взглянуть на такой айфон? Нет проблем. В сети уже появились качественные рендеры. Они созданы по информации Вайнбаха.

Также есть сведения о рамке из нержавеющей стали. Ее покрытие улучшено. Забудьте про ужасы вроде отслоения краски.

iPhone 13 Pro

Рамка перестанет собирать отпечатки пальцев и грязь. Насколько утечки верны – увидим осенью, когда iPhone 13 Pro представят.

Источник: wccftech.com

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