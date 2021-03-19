Взгляните на iPhone 13 с небольшой челкой, узкими рамками и портом Lightning
Почти идеально?
В сети появился новый интересный рендер iPhone 13. Он дает возможность увидеть, как может выглядеть следующий флагман Apple.
Изображение опубликовали китайские источники. В основе картинки – самые популярные утечки о смартфоне.
Этот iPhone 13 имеет маленькую челку и экран с тончайшими рамками. Кроме того, обратите внимание на разъем Lightning. Здесь он есть, но многие инсайдеры утверждают, что его не будет.
Создатели рендера верят, что iPhone 13 получит дисплей ProMotion. Панель порадует пользователей частотой обновления 120 Гц.
Также стоит надеяться на LiDAR, более емкую батарею и флеш-накопитель объемом 1 ТБ. Плюс добавьте к списку камеру с диафрагмой F/1,8.
Источник: mydrivers.com
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