Взгляните на качественные фото Samsung Galaxy A52 до анонса
Водонепроницаемый средний класс.
Ожидается, что в марте Samsung представит очень любопытный смартфон. Речь о модели Galaxy A52 с защитой от воды.
Гаджет относится к среднему уровню. Таких – с водонепроницаемостью – Samsung не выпускала несколько лет.
Сегодня есть уникальная возможность. Чтобы оценить Galaxy A52 – не нужно ждать анонса. В сеть утекли качественные живые фото новинки.
Телефон можно рассмотреть во всех деталях. Это поможет вам не купить кота в мешке (если вдруг Galaxy A52 заинтересовал).
Galaxy A52 имеет защиту IP68 или IP67. Также ему приписывают 6,5-дюймовый AMOLED-экран типа Infinity-O.
Частота обновления дисплея варьируется от 90 до 120 Гц (в зависимости от комплектации). Вариант с 4G оснащен процессором Snapdragon 720G. В основе 5G-варианта – чип Snapdragon 750G.
Кроме того, в наличии четверная тыльная камера, аккумулятор емкостью 4500 мАч и Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.
Источник: slashleaks.com
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