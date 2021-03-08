Взгляните на качественные фото Samsung Galaxy A52 до анонса

Водонепроницаемый средний класс.

Ожидается, что в марте Samsung представит очень любопытный смартфон. Речь о модели Galaxy A52 с защитой от воды.

Гаджет относится к среднему уровню. Таких – с водонепроницаемостью – Samsung не выпускала несколько лет.

Сегодня есть уникальная возможность. Чтобы оценить Galaxy A52 – не нужно ждать анонса. В сеть утекли качественные живые фото новинки.

Телефон можно рассмотреть во всех деталях. Это поможет вам не купить кота в мешке (если вдруг Galaxy A52 заинтересовал).

Galaxy A52 имеет защиту IP68 или IP67. Также ему приписывают 6,5-дюймовый AMOLED-экран типа Infinity-O.

Частота обновления дисплея варьируется от 90 до 120 Гц (в зависимости от комплектации). Вариант с 4G оснащен процессором Snapdragon 720G. В основе 5G-варианта – чип Snapdragon 750G.

Кроме того, в наличии четверная тыльная камера, аккумулятор емкостью 4500 мАч и Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Источник: slashleaks.com

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