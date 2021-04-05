Взгляните на качественные изображения iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Выглядит неплохо.

Одна из главных интриг года – что Apple представит в сентябре. Какими будут новые айфоны?

Утечек об iPhone 13 много. Инсайдеры стараются вовсю. По их информации были созданы качественные рендеры.

На сайте Slashleaks появилась целая серия изображений. Они учитывают все последние слухи. В том числе – iPhone 13 в черном матовом цвете.

Также флагману приписывают уменьшенную челку, улучшенные камеры, экран с частотой обновления 120 Гц и мощный процессор на базе Apple Silicon.

Насколько картинки точны – узнаем осенью.

Источник: slashleaks.com

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