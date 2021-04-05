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Взгляните на качественные изображения iPhone 13 и iPhone 13 Pro

5 Апр, 2021

Взгляните на качественные изображения iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Выглядит неплохо.

Одна из главных интриг года – что Apple представит в сентябре. Какими будут новые айфоны?

качественные изображения iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Утечек об iPhone 13 много. Инсайдеры стараются вовсю. По их информации были созданы качественные рендеры.

качественные изображения iPhone 13 и iPhone 13 Pro

На сайте Slashleaks появилась целая серия изображений. Они учитывают все последние слухи. В том числе – iPhone 13 в черном матовом цвете.

качественные изображения iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Также флагману приписывают уменьшенную челку, улучшенные камеры, экран с частотой обновления 120 Гц и мощный процессор на базе Apple Silicon.

Насколько картинки точны – узнаем осенью.

Источник: slashleaks.com

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