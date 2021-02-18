Взгляните на космическую пушку, единственную, когда-либо выпущенную в космос

Она даже стреляла на орбите!

Ничего себе привет из 1974 года. Рассекречены качественные фотографии уникального оружия. Появились снимки единственной в мире космической пушки.

Единственной, которая не только побывала в космосе, но и стреляла там. Раньше публике были доступны лишь некачественные изображения.

Теперь удивительную вещь можно рассмотреть во всей красе. Эта штука стояла на космической станции “Салют-3” (также известной как ОПС-2 “Алмаз”).

Орудие предназначалось для самообороны комплекса. Очевидно – от вероятного противника СССР.

К счастью, по надобности пушка никогда не использовалась. Из нее – дистанционно, по команде с Земли – произвели 3 выстрела. Исключительно для теста – перед самым спуском “Союза-3” с орбиты.

Источник: bgr.com

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