Взгляните на наушники Powerbeats Pro в дизайне от FaZe Clan
Лимитированная серия.
Хорошая новость для тех, кто любит Apple Beats. Представлены Powerbeats Pro в необычной цветовой гамме.
Apple разработала красно-черную версию в стиле FaZe Clan. Это известная киберспортивная команда.
Наушники получили не только расцветку Red Tiger, но и логотип FaZe Clan. Настоящий подарок для фанатов.
Увы, новинка выпущена ограниченным тиражом. Купить смогут не все. Однако попытать счастья можно.
Продажи стартуют 22 марта – в приложении NTWRK (есть в App Store). Заявки будут приниматься в порядке очереди.
Источник: imore.com
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