Взгляните на наушники Powerbeats Pro в дизайне от FaZe Clan

Лимитированная серия.

Хорошая новость для тех, кто любит Apple Beats. Представлены Powerbeats Pro в необычной цветовой гамме.

Apple разработала красно-черную версию в стиле FaZe Clan. Это известная киберспортивная команда.

Наушники получили не только расцветку Red Tiger, но и логотип FaZe Clan. Настоящий подарок для фанатов.

Увы, новинка выпущена ограниченным тиражом. Купить смогут не все. Однако попытать счастья можно.

Продажи стартуют 22 марта – в приложении NTWRK (есть в App Store). Заявки будут приниматься в порядке очереди.

Источник: imore.com

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