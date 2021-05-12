Взгляните на необычный концепт полноэкранного iPhone M1

Без выреза.

Многие слышали, что выемка в iPhone 13 станет меньше. А в iPhone 14 вовсе пропадет.

Сказанное позволит сделать айфон полноэкранным. Кто от такого откажется? Впрочем, пока знаменитая “шторка” на месте.

В сети появился интересный концепт от Antonia De Rosa. Он дает возможность оценить iPhone в неординарном дизайне.

Воображаемая новинка называется iPhone M1. Выреза в ней нет. Фронтальная камера и датчики Face ID скрыты в приподнятой части корпуса.



Конструкция выглядит странно. Сомнительно, что Apple пойдет по этому пути. Зато iPhone M1 скучным не назовешь.

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