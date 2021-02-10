Взгляните на новую миниатюрную зарядку для Apple Watch и AirPods

Беспроводная и невероятно легкая.

Satechi – известный производитель “яблочных” аксессуаров. Сообщается, что компания представила необычный гаджет.

Он называется AirPods Satechi USB-C Watch. Ему под силу заряжать как Apple Watch, так и AirPods. Беспроводным способом.

Увы, не одновременно. Одна сторона новинки поддерживает Apple Watch, другая – AirPods. Главное – чтобы желаемая панель была наверху.

Обратите внимание на габариты. AirPods Satechi USB-C Watch помещается в ладони. Весит изделие 46 г. Карман (либо рюкзак) не отяготит.

Как следует из названия – зарядка получает питание через порт USB-C. Достаточно подключить к iPad или Mac. Сетевые розетки с адаптером тоже годятся.

За свое изобретение Satechi просит $49,95. Продажи на официальном сайте Apple уже стартовали.

Источник: imore.com

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