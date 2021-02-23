Взгляните на первую панораму Марса с ровера Perseverance

Какой вид!

В прошлый четверг на Марс приземлился новый ровер Perseverance (“Настойчивость” – в переводе на русский). Он уже передал на Землю множество снимков.

Сотрудники НАСА собрали из фотографий впечатляющую панораму. Нажмите, чтобы открыть в полном размере. Она позволяет взглянуть на Красную планету “глазами” марсохода. А именно – бортовыми навигационными камерами.

Изображение составлено из 6 кадров, присланных Perseverance. Перед вами – кратер Джезеро, когда-то бывший древним озером. Здесь, по мнению ученых, могла процветать марсианская жизнь.



Именно ее следы призван найти Perseverance. Будем надеяться на громкие открытия.

Источник: space.com

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