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Взгляните на первый складной iPhone

8 Май, 2021

Взгляните на первый складной iPhone

Каким он может быть.

Все меньше сомнений, что Apple выпустит складной айфон. В появлении такого гаджета уверены многие инсайдеры и аналитики. Например, Мин-Чи Куо.

Предполагается, что устройство выйдет в 2023 году. Мин-Чи Куо утверждает, что новинка получит гибкий экран диагональю 8 дюймов.

Взгляните на первый складной iPhone

Как будет выглядеть подобный iPhone? В сети опубликованы качественные рендеры, позволяющие оценить вероятный дизайн.

Углы корпуса закруглены – чтобы легче держать в руке. Также изменилось расположение фронтальной камеры и датчиков FaceID. Знаменитой челки нет.

Еще ходят слухи, что Apple ищет способ избавиться от складки в месте сгиба.

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