Взгляните на первый в мире растягиваемый смартфон. Магия какая-то!
Уникальный прототип OPPO.
Некоторые уже видели, а некоторые пропустили. Если вы из последних, новость для вас. Сеть наводнили русскоязычные обзоры X 2021 – нового смартфона OPPO.
OPPO можно не любить, но X 2021 – нечто невероятное. Это раздвижная – или растягиваемая – модель. Как она работает – не передать словами, лучше смотреть.
OPPO прислала прототип нескольким крупным российским сайтам. Они сняли X 2021 на видео. Предлагаем оценить самые интересные ролики.
В сложенном виде – телефон выглядит обычным флагманом. Но стоит свайпнуть по кнопке включения – X 2021 переходит в расширенный режим.
Корпус становится шире – вместе с экраном. Интерфейс адаптируется соответствующим образом. X 2021 превращается в миниатюрный 7,4-дюймовый планшет.
Складывается гаджет аналогично. Дисплей уменьшается до 6,7-дюймовой диагонали. OPPO обещает, что механизм выдержит до 3 лет активной эксплуатации.
Любопытная штука, согласитесь? Смотрится круче гибких собратьев. Увы, когда X 2021 поступит в продажу – неизвестно.
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