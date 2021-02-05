Взгляните на прототип Apple Watch первого поколения
Часы из альтернативной реальности.
Интересные фото показал Джулио Зомпетти, известный коллекционер прототипов Apple. Он опубликовал снимки ранней версии Apple Watch первого поколения.
Данная модель часов была создана в начале 2014 года. Обратите внимание на массив датчиков, расположенных на тыльной стороне. Модулей 3, а не 4, как в релизном варианте.
В среднем отверстии скрыто сразу 2 сенсора. Также можно разглядеть один вырез для динамика (в продажу Apple Watch попадут с двумя). Изменения не коснулись только микрофона, общей формы и размеров корпуса.
С шрифтами следующая история. Серийный номер набран Myriad Pro, как в старых продуктах Apple. За остальной текст в ответе ранняя версия San Francisco Compact. Как вам?
Источник: 9to5mac.com
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