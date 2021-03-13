Взгляните на прототип iPhone X в цвете “черный оникс”
Уникальные фото.
Кто-нибудь помнит iPhone 7? Одна из его версий имела цвет “Jet Black”. У нас он известен, как черный оникс.
Вариант круто отличался от других. Темный и глянцевый – он здорово привлекал внимание.
Увы, “Jet Black” легко царапался и пачкался. Его практичность оказалась нулевой. Поэтому Apple на годы забыла про черный оникс.
Это если официально. Тайно компания продолжила экспериментировать с “Jet Black”. В сеть утекли уникальные снимки от Mr. White. Инсайдер опубликовал изображения прототипа iPhone X.
На картинках – iPhone X в стиле “Jet Black”. Телефон абсолютно черный – особенно на фоне модели, оформленной “космическим серым”.
Почему Apple не стала выпускать такой iPhone X? Вероятно, покрытие “Jet Black” до сих пор не радует стойкостью.
Источник: macrumors.com
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