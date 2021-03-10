Взгляните на рендеры финальной версии AirPods 3. Анонс 23 марта?

Почти AirPods Pro.

AirPods – один из самых успешных продуктов Apple. Наушники приносят компании миллионы долларов дохода. Неудивительно, что она создает все новые и новые модели.

Похоже, что не за горами анонс AirPods 3. В сеть утекли изображения финальной версии устройства. Известный портал Gizmochina получил качественные рендеры от поставщиков. На картинках – вариант, который попадет на рынок.

Внешне AirPods 3 напоминают AirPods Pro. У них более короткая ножка и сменные ушные вкладыши.

Также ходят слухи, что AirPods 3 оснащены ANC – системой активного шумоподавления.

Дебют AirPods 3 ожидается 23 марта – в рамках весенней презентации Apple.

Источник: gizmochina.com

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