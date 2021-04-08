Взгляните на смартфон, работающий 55 дней на одном заряде
Стоит недорого.
Рынок смартфонов перенасыщен. Выделиться на фоне конкурентов трудно. Но некоторые пытаются. Придумывают разные фишки.
Компания Infinix представила в России необычную модель. Новинка называется HOT 10 Play и впечатляет автономностью.
Infinix утверждает, что гаджет работает без подзарядки 55 дней. Но это в состоянии ожидания.
HOT 10 Play хватает на 53 часа непрерывного разговора. Музыку можно слушать 155 часов. В играх не придется прерываться почти 14 часов.
Другая особенность аппарата – функция Ultra Power. Она включается, когда уровень заряда опускается до 5%.
Ultra Power переводит устройство в режим энергосбережения. В таком виде телефон способен продержаться еще 19 часов.
Характеристики HOT 10 Play
- Экран: 6,82 дюйма, HD+, соотношение сторон 20,5:9
- Процессор: Helio G35, 8 ядер, частота до 2,3 ГГц
- Оперативная память: 3/4 ГБ
- Флеш-накопитель: 32 ГБ/64 ГБ
- Фронтальная камера: 8 МП
- Тыльная камера: 13 МП + модуль ИИ
- Распознавание лица: есть
- Сканер отпечатков пальцев: есть
- Батарея: 6000 мАч
- Число SIM: две nano-SIM
- Операционная система: Android 10 с оболочкой Infinix XOS
Продажи стартуют 12 апреля. За базовую версию с 3 ГБ ОЗУ просят 8490 рублей. Вариант с 4 ГБ ОЗУ обойдется в 9990 рублей.
Хотите сэкономить? Загляните на Aliexpress с 13 по 15 апреля. Там HOT 10 Play будет со скидкой.
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