Взгляните на смартфон, работающий 55 дней на одном заряде

Стоит недорого.

Рынок смартфонов перенасыщен. Выделиться на фоне конкурентов трудно. Но некоторые пытаются. Придумывают разные фишки.

Компания Infinix представила в России необычную модель. Новинка называется HOT 10 Play и впечатляет автономностью.

Infinix утверждает, что гаджет работает без подзарядки 55 дней. Но это в состоянии ожидания.

HOT 10 Play хватает на 53 часа непрерывного разговора. Музыку можно слушать 155 часов. В играх не придется прерываться почти 14 часов.

Другая особенность аппарата – функция Ultra Power. Она включается, когда уровень заряда опускается до 5%.

Ultra Power переводит устройство в режим энергосбережения. В таком виде телефон способен продержаться еще 19 часов.

Характеристики HOT 10 Play

Экран: 6,82 дюйма, HD+, соотношение сторон 20,5:9

6,82 дюйма, HD+, соотношение сторон 20,5:9 Процессор: Helio G35, 8 ядер, частота до 2,3 ГГц

Helio G35, 8 ядер, частота до 2,3 ГГц Оперативная память: 3/4 ГБ

3/4 ГБ Флеш-накопитель: 32 ГБ/64 ГБ

32 ГБ/64 ГБ Фронтальная камера: 8 МП

8 МП Тыльная камера: 13 МП + модуль ИИ

13 МП + модуль ИИ Распознавание лица: есть

есть Сканер отпечатков пальцев: есть

есть Батарея: 6000 мАч

6000 мАч Число SIM: две nano-SIM

две nano-SIM Операционная система: Android 10 с оболочкой Infinix XOS

Продажи стартуют 12 апреля. За базовую версию с 3 ГБ ОЗУ просят 8490 рублей. Вариант с 4 ГБ ОЗУ обойдется в 9990 рублей.

Хотите сэкономить? Загляните на Aliexpress с 13 по 15 апреля. Там HOT 10 Play будет со скидкой.

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