Взгляните на ТОП самых мощных Android-смартфонов

По версии AnTuTu.

Тест производительности AnTuTu не потерял своей популярности. Каждый день через бенчмарк проходит множество телефонов.

Это позволяет AnTuTu знать, какие устройства быстрее других. Время от времени сервис публикует различные рейтинги.

Сообщается, что появился новый ТОП за март 2021 года. Он посвящен самым мощным флагманам на базе Android.

Результаты относятся к китайскому рынку. Интересный момент – тройка лидеров полностью сменилась. Модели iQOO 7, Vivo X60 Pro+ и Redmi K40 Pro отошли на второй план.

Кто занял первое место? Аплодисментов заслуживает Black Shark 4 Pro с результатом 765 579 баллов.

“Серебро” получил OPPO Find X3 Pro, на чьем счету 742 078 баллов. Третий в списке – Nubia Red Magic 6 Pro, покоривший рубеж в 741 100 баллов.

Далее идут ROG Phone 5, Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11, Meizu 18 и Meizu 18 Pro.

Вся десятка имеет на борту процессор Snapdragon 888.

Источник: antutu.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)