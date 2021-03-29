Взгляните на удивительный прототип самого первого iPad
У него 2 разъема!
Кто забыл – оригинальный iPad поставлялся с одним 30-контактным коннектором. Он служил для подключения док-станции и находился под кнопкой “Домой”.
Однако во время разработки у iPad было 2 таких порта.
Второй 30pin находился на боковой грани. Чтобы размещать планшет в док-станции в альбомном режиме.
По неизвестным причинам от идеи отказались. Но остались прототипы, созданные для тестирования.
Изображениями iPad поделился Джулио Зомпетти, коллекционер редких устройств Apple.
Источник: imore.com
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