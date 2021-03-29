Взгляните на удивительный прототип самого первого iPad

У него 2 разъема!

Кто забыл – оригинальный iPad поставлялся с одним 30-контактным коннектором. Он служил для подключения док-станции и находился под кнопкой “Домой”.

Однако во время разработки у iPad было 2 таких порта.

Второй 30pin находился на боковой грани. Чтобы размещать планшет в док-станции в альбомном режиме.

По неизвестным причинам от идеи отказались. Но остались прототипы, созданные для тестирования.

Изображениями iPad поделился Джулио Зомпетти, коллекционер редких устройств Apple.

Источник: imore.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)