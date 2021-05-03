Взгляните на впечатляющие изображения складного Samsung Galaxy Z Flip 3

Выйдет этим летом.

Samsung не на шутку увлеклась складными смартфонами. Уже летом должен состояться анонс Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Последний можно оценить прямо сейчас.

Рендеры Galaxy Z Flip 3 публиковались на раз. Однако лишь в четырех расцветках – светло-фиолетовой, бежевой, зеленой и черной. Теперь выяснилось, что оттенков вдвое больше.

Подтверждены темно-синий, розовый, белый и серый варианты. Сайт LetsGoDigital дает шанс увидеть Galaxy Z Flip 3 во всех версиях.

Изображения для LetsGoDigital создал дизайнер Джузеппе Спинелли. В его исполнении Galaxy Z Flip 3 выглядит впечатляюще.

Ни один складной гаджет Samsung не предлагал такого разнообразия цветов. Сомнительно, что все они будут доступны пользователям. Вероятно, в Европу поступят только фиолетовая, бежевая, зеленая и черная модели.

Источник: letsgodigital.org

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