Взгляните на впечатляющие изображения складного Samsung Galaxy Z Flip 3
Выйдет этим летом.
Samsung не на шутку увлеклась складными смартфонами. Уже летом должен состояться анонс Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Последний можно оценить прямо сейчас.
Рендеры Galaxy Z Flip 3 публиковались на раз. Однако лишь в четырех расцветках – светло-фиолетовой, бежевой, зеленой и черной. Теперь выяснилось, что оттенков вдвое больше.
Подтверждены темно-синий, розовый, белый и серый варианты. Сайт LetsGoDigital дает шанс увидеть Galaxy Z Flip 3 во всех версиях.
Изображения для LetsGoDigital создал дизайнер Джузеппе Спинелли. В его исполнении Galaxy Z Flip 3 выглядит впечатляюще.
Ни один складной гаджет Samsung не предлагал такого разнообразия цветов. Сомнительно, что все они будут доступны пользователям. Вероятно, в Европу поступят только фиолетовая, бежевая, зеленая и черная модели.
Источник: letsgodigital.org
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