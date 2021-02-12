Взгляните на Xiaomi Mi 11 Ultra – так он будет выглядеть

Флагман с огромной камерой засветился на фото.

Ждать официального анонса Xiaomi Mi 11 Ultra не обязательно. Смартфон уже показали в сети – на YouTube-канале Tech Buff PH.

Сейчас ролик Tech Buff PH удален. Однако свидетели успели наделать снимков. Если верить этой утечке, Mi 11 Ultra – устройство уникальное.

Обратите внимание на блок тыльной камеры. Она тройная – 50 МП + 48 МП + 48 МП. Также имеется тройная светодиодная вспышка и миниатюрный экран.

Зачем экран? Чтобы удобнее было делать селфи. Кроме того, на него выводится любое приложение.

Ведущий Tech Buff PH продемонстрировал 2 модели Mi 11 Ultra. Белую и черную. Последняя, похоже, прототип.

Под ее камерой – техническая надпись “12-120mm, 1:1.95-4.1”. Текст на белой более маркетинговый – “120X Ultra Pixel AI”.

Работает гаджет под управлением глобальной версии MIUI 12.5. Что касается других характеристик, в наличии 6,8-дюймовый OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков, динамики Harman Kardon и процессор Snapdragon 888.

Дополняют конфигурацию фронтальный объектив на 20 МП и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Мощность быстрой и беспроводной зарядки равна 67 Вт. Обратная тоже поддерживается, но она скромнее – 10 Вт.

О цене и дате выхода сведений нет.

Источник: gizmochina.com

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