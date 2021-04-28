Взгляните на эти впечатляющие iPhone 13 в необычных цветах

Как настоящие.

Продолжаем ждать анонса iPhone 13. Он состоится осенью – остается лишь гадать, какой будет новинка.

Слухов об iPhone 13 много. Но одно дело читать, другое – видеть. Эту задачу взяли на себя дизайнеры проекта ConceptsiPhone.

Они показали iPhone 13, создав неофициальный трейлер. Грядущий телефон Apple продемонстрирован в 7 цветах.

Создатели концепта учли самые интересные утечки. Уменьшенную челку, сканер отпечатков под дисплеем и камеру с модулями по диагонали.

Также iPhone 13 приписывают экран на 120 Гц, чип M1 и отсутствие физических портов.



Часть сказанного – домыслы. Но что-то может оказаться правдой. Узнаем точно, когда iPhone 13 представят в сентябре.

Источник: ConceptsiPhone

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