Взгляните на этот странный iPhone с дополнительным экраном

Челки нет.

Фантазия не знает границ. Особенно, когда речь заходит о новых айфонах. В сети появились интересные изображения.

Автор картинок явно вдохновлялся Xiaomi Mi 11 Ultra. А именно – дополнительным дисплеем на задней панели.

iPhone получил вспомогательный экран. Он расположен рядом с четверной тыльной камерой.

Решение позволит отображать полезные уведомления. Также оно играет роль видоискателя. Если вдруг захочется снять селфи.

Кроме того, рендеры показывают, как iPhone выглядит без челки. В нижней части телефона видны 3 контакта. Вероятно – для беспроводной зарядки.

Источник: mydrivers.com

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