Опубликованы живые снимки Xiaomi Mi 11 Lite с ключевыми характеристиками

Внешний вид смартфона раскрыт.

Ждете появления облегченного флагмана Xiaomi Mi 11 Lite? Для вас хорошие новости. Можно оценить гаджет до официального анонса.

Телефон засветился в китайской социальной сети Weibo. Появились фотографии фронтальной и тыльной панелей.

На включенном экране видны ключевые характеристики. Mi 11 Lite оснащен 6 ГБ оперативной памяти и неизвестным 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 2,3 ГГц.

Также упоминается глобальная MIUI 12 на базе Android 11. Кроме того, известен номер модели – M2101K9AG. Последний совпадает с сертификатом FCC, выданным Xiaomi в январе 2021 года.

Согласно FCC – под кодом M2101K9AG скрывается Mi 11 Lite 4G. Версия с модемом 5G обозначается как M2101K9G.

Обратите внимание на основную камеру Mi 11 Lite. Она тройная и расположена в квадратном блоке (вместе со светодиодной вспышкой).

Когда устройство представят? Вероятно, в ближайший месяц.

Источник: gizmochina.com

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