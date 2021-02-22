Взгляните – так будут выглядеть AirPods третьего поколения
В сеть утекли снимки наушников.
Хорошая новость для тех, кто ждет AirPods 3. Ресурс 52audio получил доступ к фотографиям новых наушников Apple.
Изображения позволяют понять, как AirPods 3 выглядят – до официального анонса. Также засветились обновленный кейс для зарядки и силиконовые амбушюры.
Судя по снимкам, AirPods 3 многое взяли от AirPods Pro. Например, внутриканальную конструкцию. Кроме того, сообщается о датчике давления (как в “профессиональной” модели).
Оцените зарядный футляр. Он стал уже и меньше. Помимо прочего, известно о поддержке пространственного звука. Поклонникам многоканального аудиоокружения должно понравиться.
В AirPods 3 есть вентиляционные отверстия, повышающие комфорт при длительном ношении. Управление осуществляется “жестами” (постукиванием по корпусу).
Ориентировочная цена – примерно $150. Выход может состояться в ближайшее время. Доверять ли этой информации – решайте сами.
Источник: 52audio.com
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