Взлом Инстаграм аккаунта. Последствия и как защититься

Это реальная история и никто от подобного не застрахован.

Это событие произошло совсем недавно с моей знакомой Людмилой, с которой мы вместе когда-то учились на одном курсе. Тесного общения у нас никогда не было, но всегда доброжелательно общались и остаемся друзьями в социальных сетях.

Надо отметить, что посты в Инстаграм у Людмилы были всегда удачные, кадры – просто загляденье. А все потому, что в списке её увлечений были как фотография так и путешествия. До поры до времени все было хорошо, но вот недавно её Инстаграм-аккаунт взломали мошенники, причем в руках злоумышленников оказался не только доступ к Instagram, но и паспортные данные Людмилы и её сына (возможно, взломали не только Instagram). От имени Людмилы они стали выкладывать в её же Инстаграме посты с просьбой о помощи её сыну якобы на лечение, выставляя при этом и фото её паспорта для большего вхождения в доверие к подписчикам.

Мне сложно представить те чувства, которые испытала Людмила видя, как от её имени с использованием её же паспортных данных мошенники занимаются выманиванием денег с её подписчиков!

Людмила оперативно обратилась в полицию и сделала пост в сториз в FaceBook, который я привожу ниже.

Цитирую текст Людмилы из сторис в Facebook:

Друзья, хочу привлечь ваше внимание. Многие из вас знают, что меня взломали в инстаграме, и мошенники выложили пост о сборе денег от моего имени на якобы лечение моего сына. Причем, выложили еще и личные данные: фотографию паспорта! Если вдруг вы увидите на каких-то других ресурсах соцсетей подобные посты (с паспортными данными или сканом – моими или сына), пожалуйста, не ведитесь, и по возможности, сделайте скриншот и пришлите. Мы написали заявление в полицию. Раскроется ли дело – не факт, но хотелось бы хоть как-то потрепать нервы этим мразям и предотвратить подобные случаи.

Из переписки в Людмилой в FаceBook я понял, что этот случай подействовал на неё угнетающе и в ближайшее время использовать Инстаграм она не планирует. Одно дело – читать о кибермошенниках и совсем другое – столкнуться с ними самому.

А теперь рекомендации, которая дает пострадавшая от рук мошенников Людмила для того, чтобы ваш аккаунт Инстаграм и аккаунты других социальных сетей были в безопасности:

Проверяйте компьютеры на вирусы регулярно. Не храните личные данные в личной почте. Активируйте двухфакторную защиту. Не ведитесь на посты о помощи – всегда проверяйте эту информацию лично через звонок или альтернативные средства связи. В случае взлома аккаунта не лишним будет сходить в МФЦ и написать заявление, чтобы все сделки с вашим имуществом проходили исключительно с вашим личным присутствием.

Как восстановить доступ в Instagram?

Если с вами или вашими знакомыми произошла аналогичная ситуация и доступ к Инстаграм получили мошенники, то вам нужно зайти на эту страницу официальной поддержки Instagram, найти там пункт “Мне кажется, что мой аккаунт Instagram взломали” и следовать приведенным там инструкциям.

Если у вас или ваших знакомых тоже были случаи взлома аккаунтов в социальных сетях, то пишите в комментариях как в тех случаях вы или они действовали и что можете посоветовать исходя из того опыта.

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