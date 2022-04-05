Wargaming, известная по World of Tanks, ушла из России и Белорруссии — катастрофа ли это?

Разбираемся.

Вчера россиян и белорусов взбудоражила информация о том, что Wargaming, компания, ответственная за знаменитую World of Tanks, решила уйти из РФ и Белоруссии. Представители компании заявили, что делают это в рамках реорганизации бизнеса. Управлять или владеть активами в России и Белоруссии Wargaming больше не будет.

Все бразды правления в РФ былипереданы студии Lesta Studios, дочке Wargaming. Она базируется в Санкт-Петербурге. Именно она будет заниматься управлением и поддержкой проектов Wargaming в наших дружественных странах, РФ и Белоруссии.

Стоит ли переживать фанатам «Танков»? Нет, обычным геймерам переживать пока не стоит. Люди, работавшие над World of Tanks в Wargaming, просто переедут в офисы Lesta Studios. И там будут делать ровно то же самое, что и раньше. Кто-то, возможно, будет уволен. World of Taks будет работать без проблем, как и прежде.

В чем же причина ухода Wargaming? Точно мы не знаем. Не исключено, что Виктора Кислого могли надавить.

В самом главном офисе в Минске сотрудники узнали о закрытии буквально вчера. Такого никто не ожидал, говорят сами разработчики.

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