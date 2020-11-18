watchOS 7.2 Beta 2: что нового и когда выйдет стабильная версия
Уже скоро мы сможем обновиться.
С 18 ноября доступна для скачивания watchOS 7.2 Beta 2. В этой статье вы узнаете: что нового и когда можно будет обновиться до стабильной версии. Поехали!
Сразу скажу, что именно во 2-ой Бете изменений нет вообще, только исправление ошибок и оттачивание новинок watchOS 7.2 Beta 1.
Что нового будет в watchOS 7.2?
- Особое внимание уделено кардио-тренировкам. Они будут определяться точнее, а самих вариантов тренировок Apple Watch будет распознавать больше.
- Алгоритмы расхода энергии тоже будут изменены. Чтобы постоянный анализ вашей физической активности не разрядил АКБ в часах за пару часов.
Какие Apple Watch поддерживают новую watchOS 7.2? Apple Watch Series 3/4/5/6/SE.
Когда выйдет стабильная 7.2? Вместе со стабильной версией iOS 14.3, а её ждать к началу декабря 2020.
watchOS 7.2 Beta 2 весит коло 150 МБ.
Как поставить?
- Нужно иметь профиль разработчика.
- Часы должны быть заряжены не менее, чем на 50%.
- Скачать прошивку в настройках во вкладке с обновлениями ПО.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.