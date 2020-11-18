watchOS 7.2 Beta 2: что нового и когда выйдет стабильная версия

Уже скоро мы сможем обновиться.



С 18 ноября доступна для скачивания watchOS 7.2 Beta 2. В этой статье вы узнаете: что нового и когда можно будет обновиться до стабильной версии. Поехали!

Сразу скажу, что именно во 2-ой Бете изменений нет вообще, только исправление ошибок и оттачивание новинок watchOS 7.2 Beta 1.

Что нового будет в watchOS 7.2?

Особое внимание уделено кардио-тренировкам . Они будут определяться точнее, а самих вариантов тренировок Apple Watch будет распознавать больше.

. Они будут определяться точнее, а самих вариантов тренировок Apple Watch будет распознавать больше. Алгоритмы расхода энергии тоже будут изменены. Чтобы постоянный анализ вашей физической активности не разрядил АКБ в часах за пару часов.

Какие Apple Watch поддерживают новую watchOS 7.2? Apple Watch Series 3/4/5/6/SE.

Когда выйдет стабильная 7.2? Вместе со стабильной версией iOS 14.3, а её ждать к началу декабря 2020.

watchOS 7.2 Beta 2 весит коло 150 МБ.

Как поставить?

Нужно иметь профиль разработчика .

. Часы должны быть заряжены не менее, чем на 50% .

. Скачать прошивку в настройках во вкладке с обновлениями ПО.

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