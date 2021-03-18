WhatsApp на iPhone 4S всё — на iOS 9 мессенджер больше не работает
Пришло время менять.
Все еще не можете расстаться с iPhone 4S? Что же, если вам важно пользоваться WhatsApp‘ом, хотите или нет, а менять придется. Поддержка iOS 9 (а это последняя ось для 4S) официально прекращена мессенджером.
Долгих почти 10 лет (iPhone 4S вышел осенью 2011 года) WhatsApp радовал верных любителей четверки с приставкой S. Но все заканчивается. В том числе и работа приложений на древних устройствах.
А ведь фанатов 4S все еще хватает. Он не только самый красивый айфон в истории, но и весьма компактный, прекрасно лежит в руке. Работает, конечно, так себе, да и заряд держит недолго, но зато каков стиль!
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