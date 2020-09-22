WhatsApp получит новые функции

Это касается устройств, привязанных к аккаунту.

В приложении WhatsApp скоро появится новая функция , которая, наконец-то, позволит пользователю использовать на одной учетной записи несколько устройств.

В следующем обновлении появится функция «привязанные устройства», с помощью которой пользователи смогут подключать до 4 устройств. Также обновление ждет и компьютерную версию: теперь компьютерная версия WA без подключения смартфона. Сейчас для того чтобы подключиться к WhatsApp Web нужно отсканировать QR-код с телефона и держать заряженный смартфон поблизости.

whats

Разумеется обновление ждет и управление аккаунтом, которое будет включать в себя синхронизацию историю сообщение, управление чатами на синхронизированных устройствах. Также есть информация, что whats app получит функцию, благодаря которой пользователи будут видеть, сколько весит присланный файл/документ.

Beta-версия программы уже лежит в свободном доступе в Play Market.

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