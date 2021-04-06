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WhatsApp позволит переносить историю чатов между iOS и Android

6 Апр, 2021

WhatsApp позволит переносить историю чатов между iOS и Android

Уже скоро.

Сообщается, что WhatsApp начал тестировать интересную “фишку”. Речь о переносе истории чатов между разными платформами.

Имеются в виду операционные системы iOS и Android. Информацией поделился сайт WABetaInfo, отслеживающий утечки по теме WhatsApp.

Темная тема WhatsApp для iPhone почти готова — ее уже можно тестировать

Нововведение свяжет версии мессенджера для iOS и Android. Переносить переписку станет легко – в один клик.

Точной даты релиза функции нет. Ожидается, что она появится в ближайшее время. Хотите присоединиться к тестированию? Увы, как это сделать – неизвестно.

Источник: wabetainfo.com

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