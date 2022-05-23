WhatsApp прекратит поддержку iOS 10 и iOS 11

с 24 октября 2022.

Это значит, что после этой даты приложение WhatsApp перестанет обновляться у владельцев Айфонов с прошивками iOS 10 и iOS 11.

Чтобы продолжать получать обновления надо обновиться на iOS 12 или более современные версии. Если Айфон позволяет, конечно. Прошивку iOS 12 поддерживают iPhone‌ 5s, ‌iPhone‌ 6, ‌iPhone‌ 6s и все более новые модели.

Полный список Айфонов, которые поддерживают iOS 12 можно посмотреть здесь. iOS 12 по прежнему продолжает иногда обновляться. Изредка выпускающиеся новые версии iOS 12.x закрывают уязвимости прошивки. Последняя актуальная версия 12-й прошивки — iOS 12.5.5, которая вышла 23 сентября 2021.

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