WhatsApp запретит читать и отправлять сообщения
Тем, кто откажется делиться персональными данными.
WhatsApp ждут масштабные перемены. Мессенджер, принадлежащий Facebook, скоро введет новую политику конфиденциальности.
Пользователям предлагается разрешить WhatsApp использовать персональные данные. Facebook получит доступ к информации о транзакциях, номерам телефонов, фотографиям профиля и многому другому.
Перебор? Тогда не принимайте условия WhatsApp, когда приложение попросит об этом. Однако готовьтесь к последствиям.
Отказавшихся ждут ограничения с 15 мая 2021 года. WhatsApp отключит функцию чтения и отправления сообщений. Останутся лишь звонки и уведомления.
Хуже того, такие аккаунты считаются неактивными. Их удалят через 4 месяца бездействия. Имейте в виду.
Источник: whatsapp.com
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