WhatsApp запретит читать и отправлять сообщения

Тем, кто откажется делиться персональными данными.

WhatsApp ждут масштабные перемены. Мессенджер, принадлежащий Facebook, скоро введет новую политику конфиденциальности.

Пользователям предлагается разрешить WhatsApp использовать персональные данные. Facebook получит доступ к информации о транзакциях, номерам телефонов, фотографиям профиля и многому другому.

Перебор? Тогда не принимайте условия WhatsApp, когда приложение попросит об этом. Однако готовьтесь к последствиям.

Отказавшихся ждут ограничения с 15 мая 2021 года. WhatsApp отключит функцию чтения и отправления сообщений. Останутся лишь звонки и уведомления.

Хуже того, такие аккаунты считаются неактивными. Их удалят через 4 месяца бездействия. Имейте в виду.

Источник: whatsapp.com

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