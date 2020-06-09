Wi-Fi 6 - теперь дешево. Xiaomi выпустила бюджетный роутер с поддержкой быстрого Wi-Fi

По цене не отличить от обычных.

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi порадовал своих поклонников очередной доступной новинкой. Redmi выпустил бюджетный роутер AX5, ставший первым в модельном ряду компании с поддержкой стандарта Wi-Fi 6.

Роутер Redmi AX5 имеет высокую производительность, которая обеспечивается путем аппаратного ускорения при помощи нейронного вычислительного блока. Роутер располагает четырьмя подвижными антеннами, позволяющими достигать максимальную пропускную способность до 1775 Мбит/с.

Redmi AX5 поддерживает технологии Mesh Networking и Mixed. За счет этого он может работать в одной сети (Wi-Fi 6) с популярными маршрутизаторами Xiaomi Mi Router AX1800 и Mi AIoT Router AX3600. Одновременно к роутеру может подключаться до 128 устройств. Настройка Redmi AX5 выполняется через удобный веб-интерфейс или в специальном мобильном приложении.

Цена Redmi AX5 составляет $32 (около 2 200 рублей).

Источник: GC.

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