Widgetsmith 2.0: как полностью изменить иконки и виджеты на iOS 14

Кастомизация iOS 14 на новом уровне.

В прошивках, начиная с iOS 14 появилась возможность добавлять виджеты. А с приложением Widgetsmith можно изменить эти виджеты и даже заменить иконки приложений на новые. Как? Все ответы в нашем материале. Поехали!

Ещё первая версия Widgetsmith была хитом. А версия 2.0 стала ещё лучше и добавляет новые возможности. Обновление позволяет полностью кастомизировать виджеты и дизайн иконок. Можно менять: цвета, шрифта, значки и другое. Возможностей столько, что вы точно сможете настроить всё под себя.

Выбрав тему, можно нажать кнопку «Настроить», ну и максимально изменить виджет/иконку. Ещё любопытно, что разработчики добавляет особые темы к сезону праздникам, а их тоже можно настроить. Скоро ожидаем новогоднюю тему. Жаль, что эксклюзивные темы можно использовать только после приобретения платной версии программы. Цены: 149 руб/мес – при ежемесячной оплате, 1550 руб – при единоразовой оплате на год. Ещё отсутствует русский язык. Или пока отсутсвует. Но и без него всё интуитивно понятно. Всем удачи в дизайне рабочего стола!

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