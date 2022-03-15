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Wildberries не работает уже второй день — в чем дело?

15 Мар, 2022

Wildberries не работает уже второй день — в чем дело?

Атака?

Сайт популярного онлайн-ритейлера Wildberries «лежит» уже второй день. В чем дело? В глобальном сбое. Атака? Очевидно, да. Зарубежные зловредные хакеры нападают на отечественные ресурсы уже почти месяц. О чем свидетельствует тот же ресурс Downdetector.

wildberries

Есть проблемы и с непосредственно сайтом Вайлдберис, и с приложением для смартфонов. У вас как, кстати?

Сбоев множество, на утро 15 марта сообщается примерно о 3 тысяч отчетов о сбоях.

Когда заработает Wildberries? Неизвестно. В пресс-службе ритейлера сроки не называют.

Что с заказами? Тоже никакой информации. QR-коды и номера (нужны для физического получения товара) тоже получить не получается.

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