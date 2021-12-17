Windows 10 Pro всего за $7, Office 2021 Pro дешевле $15 — грандиозная Рождественская распродажа
Скорее берем!
Когда самое лучшее время для покупок? Черная Пятница? Возможно. Но и перед Рождеством и Новым годом также всюду идут распродажи. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с подборкой скидок на Windows 10 и Windows 11, а также на Office.
Виндовс 10 за 7 баксов? Современная Виндовс 11 дешевле $15? Офис 2021 Pro за $15? Такое бывает? Ага!
Лучшие скидки на софт в магазине Keysfan.com! Все ключи легальные!
Распродажа в честь Рождества: скидки более 60% на Виндовс и Офис.
Вот самые интересные предложения:
- Ключ Виндовс 11 Professional за 14,60 доллара
- Профессиональная версия Windows 10 за 7,42 доллара
- Профессиональный Windows 10 Pro для двух ПК за 11,52 доллара
- Набор Office 2021 Профессиональный Плюс для одного ПК за 31 доллар
- Набор Office 2021 Профессиональный Плюс для пяти ПК за $72 доллара
- Ключ к домашней Виндовс 10 32 или 64-битная за $8,14 доллара
Что еще?
- Office 2019 года, профессиональный плюс для 1 компьютера или смартфон дешевле $26
- Office 2016 года, профессиональный плюс для 1 ПК или смартфона дешевле $19
- Office 2019-го года, профессиональный плюс для 1 ПК дешевле $30
- Office 2016-го года, профессиональный плюс для 1 ПК дешевле $25
Наборы дешевле! (код для скидки: LKS62)
- ОС Виндовс 10 Про вместе с Офис 2021 Про Плюс — менее 38 долларов
- ОС Виндовс 11 Про вместе с Офис 2021 Про Плюс — 45 долларов
- Виндовс 10 Профессиональный и Офис 2019 Про — 33 доллара
- Виндовс 10 Домашний и Офис 2019 Про — 34 доллара
- Виндовс 10 Профессиональный и Офис 2016 Про — 25 долларов
- Виндовс 10 Домашний и Офис 2016 Про — 25 долларов
- Виндовс 11 Профессиональный и Офис 2019 Про — 40 долларов
- Виндовс 11 Профессиональный и Офис 2016 Про — 33 доллара
Windows со скидкой в 50%, да полцены! (код для скидки: LKS50)
- Ключ домашней версии Windows 10 32 или 64-битный для двух ПК — менее 14 долларов
- Ключ домашней версии ОС Windows 11 — менее 17 долларов
- Ключи профессиональной версии Windows 11 для пяти ПК — 42 доллара
- Ключ Windows 10 Enterprise LTSC 2019 для одного ПК — чуть больше 9 долларов
Лучшие цены на софт для дома и работы (код для скидки: LKS62)
- Ключ Project Professional 2021 для одного ПК — меньше 26 долларов
- Ключ Visio Professional 2021 для одного ПК — 23 доллара
- Ключ Project Professional 2019 — 22 доллара
- Ключ Visio Professional 2019 — меньше 20 долларов
- Office 365 Professional Plus Account для оного девайс на 1 год — меньше 15 долларов
- Office 2019 Home and Student для одного пользователя — чуть больше 31 доллара
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