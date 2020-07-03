Windows 10 стал навязывать браузер Edge. Пользователи недовольны

Неприятная ситуация.

Пользователи компьютеров под управлением Windows 10 обратили внимание на активное продвижение браузера Edge в операционной системе. Согласно отзывам, после установки последнего обновления в Windows 10 появились назойливые полноэкранные баннеры посвященные Edge и другие изменения, направленные на продвижение браузера.

По словам пользователей, при входе в Windows 10 может появляться полноэкранное оповещение о выходе новой версии браузера Edge. Операционная система предлагает ознакомиться со всеми нововведениями браузера. При этом, отказаться от ознакомительной демонстрации нельзя, в том числе путем нажатия горячих клавиш.

Также в новой версии Windows 10 добавлена иконка браузера Edge на панели задач. Она закреплена первой в списке, заменяя собой установленные пользователем иконки других программ.

Кроме этого, пользователи остались недовольны тем, что при попытке открытия любой веб-страницы вне браузера, Windows 10 не сразу откроет ссылку. Первоначально ОС уточнит, в каком браузере следует выполнить открытие. В качестве оптимального выбора Windows 10 предлагает использовать браузер Microsoft Edge.

В Microsoft прокомментировали изменения, нацеленные на увеличение популярности Edge. В компании заявили, что пользователи «все еще могут сказать нет». Некоторые издания расценили такой ответ Microsoft, как предварительное оповещение о том, что в будущем Edge может стать браузером по умолчанию в Windows 10.

Источник: 9to5Google.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)