Windows 10 все-таки запустили на новых MacBook с процессором M1

Ожидаемо и приятно!

Официальной поддержки Windows 10 на новых ПК с процессором M1 все еще нет. Сами Appleутверждают, что готовы к использованию Windows10 на новой архитектуре, но для этого нужна поддержка со стороны Microsoft. Пока что обратной связи нет. И как это часто бывает, инициатива в таких случаях переходит в руки энтузиастов.

Взять ситуацию под свой контроль решил разработчик из Германии Александр Граф. Конечно же, ему это удалось. Сам Александр утверждает, что система работает достаточно шустро, и эмуляция х86 приложений его не разочаровала. Но сравнивать скорость работы с Rosetta2 все равно не стоит, во втором случае работоспособность все-таки повыше.

Граф использовал Hypervisor.framework и эмуляцию QEMU, благодаря чему программисту не пришлось расширять само ядро системы. Также Александр написал инструкцию, с помощью которого любой желающий может повторить его действия. С ней можно ознакомиться по этой ссылке.

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