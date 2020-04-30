Windows 10 ждет важное техническое обновление. Оно ускорит наши компьютеры

Ждем апдейт!

Анонсированное компанией Microsoft обновление Windows 10 May 2020 Update увеличит производительность на компьютерах и ноутбуках, в особенности с жесткими дисками. Это произойдет за счет изменения механизма индексирования файлов на диске.

В грядущем обновлении Windows 10 будет изменен механизм индексирования файлов для поиска. Операционная система будет выполнять индексацию файлов в фоновом режиме более щадящим образом, не нагружая компьютер в периоды, когда пользователю требуется наибольшая производительность.

Обновленный механизм индексации будет замедлять или вовсе приостанавливать процесс индексирования, когда жесткий диск активно используется для передачи или удаления файлов.

Это положительно скажется на общей производительности Windows 10 на компьютерах и ноутбуках, в которых используются жесткие диски. На компьютеры с SSD-накопителями изменение тоже повлияет, но в меньшей степени, поскольку скорость индексации файлов на них значительно выше.

Обновление Windows 10 May 2020 Update станет доступно для пользователей в следующем месяце.

Источник: TG.

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