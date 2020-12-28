Windows 10X получит современный «спящий режим» с двумя режимами работы
Удобно.
Компания Microsoft выпустит свою новую операционную систему Windows 10X, которая базируется на Windows 10, совсем скоро. Вероятно, что мы сможем оценить ее уже во втором квартале 2021 года. И уже известно, что нас ждет обновленный «спящий режим».
Куда более продвинутый, чем сейчас.
Работать он будет в нескольких режимах — «мгновенное включение» и «постоянная работа». В первом случае, как только вы откроете крышку ноутбука, Windows запуститься буквально за секунду. Ждать, как сегодня, не придется вообще.
Во втором — приложения продолжат работать в фоновом режиме даже в «спящем режиме». Большинство программ из Windows Store будут совместимы с этой функцией.
Windows 10X создается с прицелом на ноутбуки.
Источник: Gizmochina
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