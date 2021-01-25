Windows 10X запустили на Lumia 950 XL

Все работает.

Помните Lumia 950 XL? Это один из флагманских смартфонов Microsoft, выпущенных в 2015 году. Сейчас уже древнее устройство на базе Windows 10 Mobile.

Какой толк от Lumia 950 XL? Кажется, что никакого. Но некоторые считают иначе. Независимый разработчик Гюстав Монсе оживил телефон.

Энтузиаст установил на аппарат новую ОС. Монсе раздобыл тестовую сборку Windows 10X. Речь о системе Microsoft, призванной конкурировать с Chrome OS, а также мобильными платформами.

Windows 10X еще не вышла официально. Однако предварительная версия неплохо работает на Lumia 950 XL. Она масштабируется под размер экрана и поддерживает сенсорное управление.

Монсе опубликовал несколько демонстрационных видео. Явных минусов мало. Наблюдается лишь легкая задержка при вводе. В остальном – Windows 10X функционирует на Lumia 950 XL прекрасно.

Источник: gizmochina.com

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