Windows 11 можно запустить прямо на iPhone — как так!?

Неожиданно.

Это не шутка. Новую операционную систему Windows 11 правда можно запустить на экране вашего айфона (кликните, попробуйте). Как это вообще возможно?

Дело в том, что разработчик-энтузиаст под ником Blue Edge создал сайт с виртуальной версией Windows 11. Опробовать ее может любой желающий. Хоть с ПК, хоть со смартфона. Достаточно просто открыть браузер и всё!

Что можно опробовать? Изучить интерфейс, дизайн, меню Пуск, оценить панель с виджетами и многое-многое другое. Также работают многие приложения. Например, калькулятор, браузер Edge, Блокнот, Магазин, Терминал и прочие.

Разработчик планирует расширять функционал веб-версии новой ОС от Microsoft.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: