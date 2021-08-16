Windows 11 можно запустить прямо на iPhone — как так!?
Неожиданно.
Это не шутка. Новую операционную систему Windows 11 правда можно запустить на экране вашего айфона (кликните, попробуйте). Как это вообще возможно?
Дело в том, что разработчик-энтузиаст под ником Blue Edge создал сайт с виртуальной версией Windows 11. Опробовать ее может любой желающий. Хоть с ПК, хоть со смартфона. Достаточно просто открыть браузер и всё!
Что можно опробовать? Изучить интерфейс, дизайн, меню Пуск, оценить панель с виджетами и многое-многое другое. Также работают многие приложения. Например, калькулятор, браузер Edge, Блокнот, Магазин, Терминал и прочие.
Разработчик планирует расширять функционал веб-версии новой ОС от Microsoft.
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