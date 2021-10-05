Windows 11 вышла — как скачать и установить
Дождались.
Компания Microsoft представила финальную версию Windows 11. Она доступна всем. Конечно, если ваш ПК или ноутбук соответствует системным требованиями. О главных нововведениях ОС мы уже писали. Правда, поддержки приложений Android пока нет, обещают добавить позднее.
Расскажем, как установить Windows 11.
- Заходим на офиц. сайт Microsoft, качаем образ ОС.
- Запускаем его, кликаем на Обновить.
- Все. Ждем завершения установки. Пользуемся.
Что-то пошло не так? Есть решение.
- Берем флеш-карту, на которую запишем образ Windows 11.
- Качаем UltraISO, популярная программа, наверняка знакомы с ней.
- Выбираем в ней Файл, затем Открыть, находим ISO-файл, кликаем.
- Теперь нужно нажать на Записать образ жесткого диска. Выбираем флешку, нажимаем Записать.
- Перезагружаем ПК/ноутбук. Идем в BIOS и загружаемся с флешки.
- Вновь перезагружаемся. И ставим Windows 11.
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