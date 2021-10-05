Windows 11 вышла — как скачать и установить

Дождались.

Компания Microsoft представила финальную версию Windows 11. Она доступна всем. Конечно, если ваш ПК или ноутбук соответствует системным требованиями. О главных нововведениях ОС мы уже писали. Правда, поддержки приложений Android пока нет, обещают добавить позднее.

Расскажем, как установить Windows 11.

Заходим на офиц. сайт Microsoft, качаем образ ОС. Запускаем его, кликаем на Обновить. Все. Ждем завершения установки. Пользуемся.

Что-то пошло не так? Есть решение.

Берем флеш-карту, на которую запишем образ Windows 11.

Качаем UltraISO, популярная программа, наверняка знакомы с ней.

Выбираем в ней Файл, затем Открыть, находим ISO-файл, кликаем.

Теперь нужно нажать на Записать образ жесткого диска. Выбираем флешку, нажимаем Записать.

Перезагружаем ПК/ноутбук. Идем в BIOS и загружаемся с флешки.

Вновь перезагружаемся. И ставим Windows 11.

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