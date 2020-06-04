Windows 7 не утратила популярности после окончания поддержки

Пользователи не уходят.

Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от операционной системы после официального прекращения поддержки со стороны Microsoft. Согласно данным аналитической компании NetMarketShare, Windows 7 остается на втором месте в рейтинге самых популярных ОС для компьютеров, уступая только Windows 10.

По состоянию на май 2020 года Windows 7 установлена на 24,28% компьютеров. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель составлял 35%. При этом, эксперты подчеркнули, что с января 2020 года, когда поддержка Windows 7 окончательно завершилась, операционная система потеряла относительно немного пользователей.

Доля находящейся на первом месте рейтинга Windows 10 составляет 57,8%. Популярность «десятки» продолжает увеличиваться с каждым месяцем, отметили в NetMarketShare. На третьем и четвертом местах рейтинга находятся Windows 8.1 и macOS 10.14 с показателями 3% и 2,4% соответственно.

Эксперты объяснили сохранение популярности Windows 7 привычками пользователей. Кроме этого, на отказ от перехода на Windows 10 влияют частые проблемы, возникающие с обновлениями для ОС.

Источник: NetMarketShare.

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